《HOME专栏》铁矿石市场为何不照剧本演出？

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
这反映的是全球最大的铁矿石生产商--淡水河谷 上半年产量较低，因为年初雨季持续时间较长。
淡水河谷今年上半年整体可分配产出减少6.5%，明显抵销了必和必拓和力拓产出的增加。
2013年前六个月“三大”铁矿石生产商的累计产出，实际上仅微幅增加了1.8%。
另一方面，印度继续缺席海运铁矿石市场，因为Goa和Karnataka等主要产区仍然实施出口禁令。
印度对中国铁矿石出口在第二季略见回升，但在7月却又骤降至只有50.6万吨的年内低点。
今年1-7月中国自印度进口铁矿石累计为595万吨，远低于上年同期的2,767万吨，更加不及禁令实施前，2011年同期的5,381万吨。
由于印度缺席、巴西供应减少，中国的进口需求有一部份继续由伊朗、哈萨克和美国来供应，淡水河谷在第二季投资者説明会上形容这些国家是成本较高、“伺机取巧”的出口国。
**价格还能撑多久?**
那么铁矿石价格还能撑多久呢?
供应激增已经开始。
未来几个月澳洲产量将持续增加。
淡水河谷的产出也将摆脱上半年的低迷，它维持全年产出预估为3.06亿吨不变。巴西出口数据也显示出货量已重新增加，7月写下2,969万吨的今年高点。
如果印度政府真的削减出口关税，印度有可能重新回到海运铁矿石出口市场。不过也不用抱太大希望。
影响铁矿石价格的关键因素依然在于中国的钢材需求。
如果需求和中国的产出都维持现状，那么多余的低价铁矿石供应应该能促成价格如分析师所愿，在本季开始有序向下修正。
那么铁矿石价格就能按剧本演，只是比预期的时间晚了几个月。
但这只是“如果”。近期情况显示，中国过大的钢铁行业就算只出现很小的负面定价错位，也能带来大得不成比例的影响。
欲知铁矿石价格后事如何，请静观中国钢材价格发展。(完)
如欲参考原文报导，请点选 (译文审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。