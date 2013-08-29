《HOME专栏》铁矿石市场为何不照剧本演出？

这反映的是全球最大的铁矿石生产商--淡水河谷 上半年产量较低，因为年初雨季持续时间较长。

淡水河谷今年上半年整体可分配产出减少6.5%，明显抵销了必和必拓和力拓产出的增加。

2013年前六个月“三大”铁矿石生产商的累计产出，实际上仅微幅增加了1.8%。

另一方面，印度继续缺席海运铁矿石市场，因为Goa和Karnataka等主要产区仍然实施出口禁令。

印度对中国铁矿石出口在第二季略见回升，但在7月却又骤降至只有50.6万吨的年内低点。

今年1-7月中国自印度进口铁矿石累计为595万吨，远低于上年同期的2,767万吨，更加不及禁令实施前，2011年同期的5,381万吨。

由于印度缺席、巴西供应减少，中国的进口需求有一部份继续由伊朗、哈萨克和美国来供应，淡水河谷在第二季投资者説明会上形容这些国家是成本较高、“伺机取巧”的出口国。

**价格还能撑多久?**

那么铁矿石价格还能撑多久呢?

供应激增已经开始。

未来几个月澳洲产量将持续增加。

淡水河谷的产出也将摆脱上半年的低迷，它维持全年产出预估为3.06亿吨不变。巴西出口数据也显示出货量已重新增加，7月写下2,969万吨的今年高点。

如果印度政府真的削减出口关税，印度有可能重新回到海运铁矿石出口市场。不过也不用抱太大希望。

影响铁矿石价格的关键因素依然在于中国的钢材需求。

如果需求和中国的产出都维持现状，那么多余的低价铁矿石供应应该能促成价格如分析师所愿，在本季开始有序向下修正。

那么铁矿石价格就能按剧本演，只是比预期的时间晚了几个月。

但这只是“如果”。近期情况显示，中国过大的钢铁行业就算只出现很小的负面定价错位，也能带来大得不成比例的影响。

欲知铁矿石价格后事如何，请静观中国钢材价格发展。(完)