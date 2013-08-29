马来西亚经济：若宣布开征商品及服务税，准备执行将需14个月

路透吉隆坡8月29日 - 马来西亚一位部委官员周四指出，如果在10月的预算案中宣布征收商品及服务税(GST)，将需时14个月才能开始执行。当前政府正采取行动控制财政赤字和高债务。

商品及服务税将助力马来西亚扩大税基，因应财政赤字及经常帐盈余锐减的情况。财政赤字已扩大至149亿马币(林吉特)，第二季经常帐盈余则大幅缩窄至26亿马币(7.80亿美元)。

“如果现在宣布，将在2015年开始实施，”财政部秘书长Mohd Irwan Serigar Abdullah称。