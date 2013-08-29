马来西亚经济：若宣布开征商品及服务税，准备执行将需14个月

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透吉隆坡8月29日 - 马来西亚一位部委官员周四指出，如果在10月的预算案中宣布征收商品及服务税(GST)，将需时14个月才能开始执行。当前政府正采取行动控制财政赤字和高债务。
商品及服务税将助力马来西亚扩大税基，因应财政赤字及经常帐盈余锐减的情况。财政赤字已扩大至149亿马币(林吉特)，第二季经常帐盈余则大幅缩窄至26亿马币(7.80亿美元)。
“如果现在宣布，将在2015年开始实施，”财政部秘书长Mohd Irwan Serigar Abdullah称。
“我们对今年实现财政赤字相当于国内生产总值(GDP)4%的目标有信心。”他并表示预期2015年这个比例将至3%，2020年前有可能实现预算盈余。(完) (编译 张若琪; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。