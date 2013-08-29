新加坡个股：闽中有机食品称做空者误解公司业务模式，将发布详细回应

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡8月29日 - 中国闽中有机食品 周四表示，一家卖空机构本周所提出的会计问题不是新问题，是由于误解该公司业务模式所致。
Glaucus Research周一发布一份49页的报告，指控新加坡上市的闽中有机食品在招股说明书中伪造两家最主要客户的细节，并夸大了收入。
报告周一发布后，闽中有机食品股价一度暴跌50.7%，两小时后该股被暂停交易。
闽中有机食品称，打算针对指控发布一份详细的回应。
声明称，“公司将在详细回应中证实财务状况稳健，且不涉及捏造销售或被指控的掩饰行为。”
闽中有机食品表示，公司亦将发布全年业绩的时间从周四早间推迟到周四晚间，争取更多时间来解决由Glaucus提出的问题。
位于美国加州的Glaucus披露称，其在闽中有机食品拥有做空或间接做空的仓位。(完) (编译 隋芬; 审校 沈以文)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。