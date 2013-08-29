新加坡个股：闽中有机食品称做空者误解公司业务模式，将发布详细回应

路透新加坡8月29日 - 中国闽中有机食品 周四表示，一家卖空机构本周所提出的会计问题不是新问题，是由于误解该公司业务模式所致。

Glaucus Research周一发布一份49页的报告，指控新加坡上市的闽中有机食品在招股说明书中伪造两家最主要客户的细节，并夸大了收入。

报告周一发布后，闽中有机食品股价一度暴跌50.7%，两小时后该股被暂停交易。

闽中有机食品称，打算针对指控发布一份详细的回应。

声明称，“公司将在详细回应中证实财务状况稳健，且不涉及捏造销售或被指控的掩饰行为。”

闽中有机食品表示，公司亦将发布全年业绩的时间从周四早间推迟到周四晚间，争取更多时间来解决由Glaucus提出的问题。

位于美国加州的Glaucus披露称，其在闽中有机食品拥有做空或间接做空的仓位。(完) (编译 隋芬; 审校 沈以文)