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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 15:36 BJT

《汇市解析》》--技术面及价位预测

纽约       当日     今年来     2012年
                               最新报价    上收市价    涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3275      1.3338     -0.47      +0.61     1.3194
 美元/日圆                         98.15       97.62     +0.54     +13.15      86.74
 欧元/日圆                        130.30      130.22     +0.06     +13.84     114.46
 美元/瑞郎                        0.9268      0.9219     +0.53      +1.23     0.9155
 英镑/美元                        1.5508      1.5524     -0.10      -4.57     1.6251
 美元/加元                        1.0497      1.0484     +0.12      +5.81     0.9921
 澳元/美元                        0.8959      0.8940     +0.21     -13.80     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7814      0.7797     +0.22      -5.66     0.8283
 澳元/日圆                        87.910      87.250     +0.76      -2.46     90.130
 新西兰元/日圆                    76.700      76.110     +0.78     -45.53    140.820
 英镑/日圆                        152.21      151.56     +0.43      +8.09     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1457      1.1456     +0.01      -8.64     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 
      
      
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 (编译 高琦 审校 杜明霞)
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