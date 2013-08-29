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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 15:26 BJT

全球金市：金价继五日连涨后下滑，关注叙利亚局势

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1406.40 -11.24 -0.79 -16.01

现货银 23.90 -0.44 -1.81 -21.07

现货铂金 1521.00 -9.60 -0.63 -0.91

现货钯金 739.00 -4.00 -0.54 6.79

COMEX期金 1406.80 -12.00 -0.85 -16.05 27916

COMEX期银 23.95 -0.45 -1.83 -20.99 7287

汇率

欧元/美元 1.3268

美元/日圆 98.09(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵 审校 隋芬)
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