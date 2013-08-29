表格：外资在韩国股市买超4,613亿韩元，连续五日买超

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔8月29日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超4,613亿韩元，连续五个交易日买超，期间累计买超金额10,119亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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8月29日 461.3 67.4 -514.9
8月28日 133.6 73.6 -189.7
8月27日 110.6 56.0 -170.8
8月26日 186.4 38.7 -200.8
8月23日 120.0 -57.4 -54.3
8月22日 -96.3 51.2 46.5
8月21日 -139.6 81.4 70.9
8月20日 299.3 -296.9 2.9
8月19日 127.5 -196.5 65.9
8月16日 220.0 -9.5 -194.5
8月14日 358.1 -30.8 -323.4
8月13日 173.8 141.6 -311.0
8月12日 -58.6 96.1 -40.7
8月 9日 -44.6 -4.2 46.2
8月 8日 -162.9 120.7 36.3
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本月以来 1,652.1 37.9 -1,579.8
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今年以来 -7,559.3 9,173.1 -948.6
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(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。