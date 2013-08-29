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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 15:39 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受叙利亚形势和油价走低影响

美国总统奥巴马周三誓言，叙利亚政府将为上周发动的化学武器攻击面临“国际性后果，但他亦明确表示，军事行动将是有限度的，避免将美国拖入又一场中东战争。

布兰特原油周四跌破每桶116美元，在录得2012年1月以来最大双日涨幅后稍事喘息。由于西方国家准备对叙利亚进行干预，中东石油供应受扰的忧虑推高油价。

交易员表示，TOCOM期胶价格收在270日圆重要阻力位之上，因此周五可能上涨。不过周末前的获利了结可能限制涨幅。

上海期货交易所交投最活跃的1月期胶合约 下跌480元人民币，结算价报每吨20,135元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月9月合约 最新报每公斤241.9美分，下跌2.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 李婷仪)
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