亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受叙利亚形势和油价走低影响

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国总统奥巴马周三誓言，叙利亚政府将为上周发动的化学武器攻击面临“国际性后果，但他亦明确表示，军事行动将是有限度的，避免将美国拖入又一场中东战争。
布兰特原油周四跌破每桶116美元，在录得2012年1月以来最大双日涨幅后稍事喘息。由于西方国家准备对叙利亚进行干预，中东石油供应受扰的忧虑推高油价。
交易员表示，TOCOM期胶价格收在270日圆重要阻力位之上，因此周五可能上涨。不过周末前的获利了结可能限制涨幅。
上海期货交易所交投最活跃的1月期胶合约 下跌480元人民币，结算价报每吨20,135元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月9月合约 最新报每公斤241.9美分，下跌2.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 李婷仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。