中国期市：商品市场全线大跌，新兴市场动荡忧虑逐渐显现

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 52,370 -0.65 233,766 黄金(au) 1312 280.95 -0.76 135,208 螺纹钢 (rb) 1401 3,749 -1.50 1,356,098 橡胶 (ru) 1401 20,135 -2.33 177,802 大商所 豆粕 (m) 1401 3,622 -1.15 1,676,816 豆油 (y) 1401 7,224 -2.22 725,622 焦炭 (j) 1401 1,586 -3.06 213,096 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,040 -0.26 615,462 棉花 (cf) 1401 19,855 -0.28 59,840 中金所 沪深300(if) 1309 2,314.8 -0.64 77,581 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)