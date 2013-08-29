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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 15:38 BJT

中国期市：商品市场全线大跌，新兴市场动荡忧虑逐渐显现

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     52,370     -0.65      233,766 
         黄金(au)     1312     280.95     -0.76      135,208 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,749     -1.50    1,356,098 
         橡胶 (ru)    1401     20,135     -2.33      177,802 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,622     -1.15    1,676,816 
         豆油 (y)     1401      7,224     -2.22      725,622 
         焦炭 (j)     1401      1,586     -3.06      213,096 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,040     -0.26      615,462 
         棉花 (cf)    1401     19,855     -0.28       59,840 
 中金所  沪深300(if)  1309    2,314.8     -0.64       77,581 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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