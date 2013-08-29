日本自民党前总裁河野洋平敦促安倍不要在靖国神社问题上含糊其辞

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月28日 - 日本自民党前总裁河野洋平周三称，如果首相安倍晋三确实希望改善中日两国关系，那么他应该澄清自己是否会参拜靖国神社。
安倍希望修复日本过去的荣耀，并放松日本和平宪法对军队的限制。
安倍也表示，他非常希望改善中日关系。但中国将安倍有关安排两国领导人会晤的呼吁搁置一旁，称其为摆样子。
安倍8月15日向靖国神社献祭祀费，但和往常一样拒绝表示未来是否会去参拜。
“如果他不会参拜靖国神社，他应该说出来。”河野洋平在接受路透采访时表示。
“现在他只是说不会讲是否会参拜，那么即使是日本提出建议，中国和韩国也不能回应。他一方面说（谈判）窗口打开，但却不明示是否会参拜靖国神社，因此他们（中韩）不敢经过这个窗口。”
河野洋平指出，日本政客经常发表与官方战争道歉相悖的言论会削弱国际社会对日本的信任。
河野洋平还指责安倍修改或重新解读由美国起草的日本和平宪法的努力。
“我们必须不惜一切代价维护宪法精神：我们永远不会参与战争，我们不会在国际冲突中使用武力，”河野洋平说道。“不可能借助武力应对（安全环境的）这种改变”。
“我们应该通过外交途径进行应对。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。