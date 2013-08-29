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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 16:26 BJT

全球经济：主要央行将维持低利率--欧洲央行委员诺沃特尼

他形容当前的低利率在历史经验中是异常现象，但他不愿评论欧洲央行宽松政策退场的可能货币措施，因为目前是下周欧洲央行利率会议之前的缄默期。(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
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