中国并购：上半年并购市场低迷，买方谨慎气氛短期难消--普华永道

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海8月29日 - 国际会计和咨询公司普华永道(罗兵咸永道)最新报告指出，由于中国领导层换届、政策转型及银根紧缩和中国经济增速放缓，上半年中国地区并购交易买方普遍持观望态度，总体成交数量环比下降。预计下半年交易买方的谨慎态度将得以延续。
不过报告亦认为，中国政府推动产业结构转型，抑制产能过剩及企业去杠杆化，将推动国内多个行业出现整合趋势；而且创投资金前几年投资的大量项目因上市退出渠道受到限制，未来通过并购退出将是一种主流选择，亦会给国内并购市场带来一些机会。
上半年中国并购交易总数量为2,118宗，交易总金额为1,195亿美元，环比分别下降5%和6%。
“战略投资者依旧持谨慎态度，即使在二季度，战略投资者并购交易活动仍未随中国领导人换届完成而更为活跃，” 普华永道咨询服务中国中部地区主管合伙人李明认为，“随着政策去杠杆化以及中国经济增速放缓，境内和境外战略投资者并购交易活动则更为挑剔和专注。”
他说，除了中央政府在政策层面推动多个行业整合，而且随着银根收紧，一些表现欠佳的企业无法进行债务展期或债权融资，中国国内将出现更多债务融资机会。
普华永道中国企业购并私募基金主管合伙人刘晏来认为，近几年国内外上市案例每年两百例左右，今年因A股上市暂停而显得上市退出案例极少。创投基金前几年所投资的项目不断进入退出期，总数至少达数千家，因此创投基金经理未来需要花很大精力设计退出渠道，这就给并购市场带来机会。
因许多民营企业集中精力应对国内市场变化，而且国内银根收紧，上半年大陆企业海外并购数量下降。普华永道预计，由于目前海外并购活动已处于低谷水平，估计未来一年大陆企业海外并购活动将恢复稳固增长的态势。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。