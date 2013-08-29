中国并购：上半年并购市场低迷，买方谨慎气氛短期难消--普华永道

路透上海8月29日 - 国际会计和咨询公司普华永道(罗兵咸永道)最新报告指出，由于中国领导层换届、政策转型及银根紧缩和中国经济增速放缓，上半年中国地区并购交易买方普遍持观望态度，总体成交数量环比下降。预计下半年交易买方的谨慎态度将得以延续。

不过报告亦认为，中国政府推动产业结构转型，抑制产能过剩及企业去杠杆化，将推动国内多个行业出现整合趋势；而且创投资金前几年投资的大量项目因上市退出渠道受到限制，未来通过并购退出将是一种主流选择，亦会给国内并购市场带来一些机会。

上半年中国并购交易总数量为2,118宗，交易总金额为1,195亿美元，环比分别下降5%和6%。

“战略投资者依旧持谨慎态度，即使在二季度，战略投资者并购交易活动仍未随中国领导人换届完成而更为活跃，” 普华永道咨询服务中国中部地区主管合伙人李明认为，“随着政策去杠杆化以及中国经济增速放缓，境内和境外战略投资者并购交易活动则更为挑剔和专注。”

他说，除了中央政府在政策层面推动多个行业整合，而且随着银根收紧，一些表现欠佳的企业无法进行债务展期或债权融资，中国国内将出现更多债务融资机会。

普华永道中国企业购并私募基金主管合伙人刘晏来认为，近几年国内外上市案例每年两百例左右，今年因A股上市暂停而显得上市退出案例极少。创投基金前几年所投资的项目不断进入退出期，总数至少达数千家，因此创投基金经理未来需要花很大精力设计退出渠道，这就给并购市场带来机会。