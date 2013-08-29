版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 29日 星期四 15:49 BJT

标题新闻：瑞典第二季经常帐盈余收窄至469亿瑞典克朗，上年同期为501亿

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐