更新版 1-中国金融：国债期货将于9月6日正式推出，金融市场再添一利器

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增相关细节)
路透香港8月29日 - 三位了解情况的消息人士周四透露，中国金融期货交易所将于下周五(9月6日)正式推出国债期货。在阔别18年之后，中国金融市场将再添一个重要的利率衍生工具。
“中金所已通知了一些期货公司，估计明日，中金所将正式公布这一消息。”一位接近监管层的消息人士称。
另一位期货公司人士表示，“最近连续出差，今天领导已通知国债期货将于9月6日推出，必须赶回总部。”
中金所媒体事务负责人在接受路透查询时未予置评上述具体推出时间，仅表示现在还是按照9月上旬来准备。
自从中国证监会7月宣布批准国债期货交易后，市场对该品种上市的时间揣测颇多。而此前光大证券爆出自营交易乌龙事件，其中涉及股指期货等对冲操作亦引发市场争议，外界还担心国内金融衍生品创新的步伐可能因此而放慢。
在1995年327国债事件十八年之后，中国市场上终于又增添一重要的利率衍生工具。长期以来，中国的债券投资者除了银行间的小规模利率互换工具（IRS）以外，基本上处于纯多头裸奔状态。
让中金所更具底气的是，6月银行间市场蔓延的“钱荒”让机构对利率风险管理更迫切，国债期货“横空出世”让银行、保险、证券等金融机构有了管理利率风险和投资的工具。
中国证监会在7月初时表示，国债期货上市前的各项准备估计需两个月左右。中金所国债期货小组副组长王玮本月稍早在一公开场合表示，国债期货即将在8、9月份推出。
上海耀之资产管理中心合伙人王小坚在路透专栏撰文称，国债期货推出将在理念和行为上改变传统债券投融资者的行为，成为市场重塑的重要力量。（完）
（北京丁琦对本文亦有贡献） (记者 赵红梅；审校 屈桂娟)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。