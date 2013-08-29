台湾汇市：台币兑美元收创近两周高位，因叙利亚紧张情势缓解

路透台北8月29日 - 台币兑美元 周四收盘升值3.8分，创近两周高位。交易员表示，美国立即向叙利亚发动军事打击的机率降低，使得风险性资产价格得以自低点反弹。台币在韩元升至三周高位以及外资买超台股规模扩大的带动下，试图突破近期整理区间，惟央行仍进场调节令台币仅以微幅升值作收。

汇银人士表示，由于竞争对手货币韩元于盘中一度急升，带动台币也测试逾两周实质交易区间的上方压力29.930价位，惟央行也立即表态阻升，使得台币仍无法脱离近期形成的盘整架构。后市仍将持续观察叙利亚情势的变化，除非紧张情势进一步缓解带动韩元升至1,100价位，否则台币兑美元实质交投区间还是无法脱离在29.930-29.980间盘整的命运。

“台币走势还是胶着，区间并没有被突破。”一位本地公股银行交易员说。

另一外商银行交易员则称，今日外资虽扩大买超台股，不过汇入的资金并不多，下午也见到有小量汇出的情形。进口商在美元走弱至29.950以下陆续有买单出现，至于出口商则惜售，要等到台币贬至29.980价位才愿意抛汇。

台币兑美元前波收盘高位是在8月16日的30.002价位。

韩元兑美元 周四连续两个交易日上涨，升至三周高位，受到此间股市上涨，和海外投资人对韩元需求的提振。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度扩大，美元/台币指标一个月期报在-0.050/-0.035，上日在-0.025/-0.015。尾盘报价 来到29.900/29.915左右，上日收在29.860附近。

台股 周四收高1.19%，报7,917.66点。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超扩大为69.17亿台币，连两个交易日买超；上日为买超0.48亿台币。

本周全球重要数据及事件：

周四美国GDP年增率、一周初请失业金人数。

周五美国个人消费支出物价指数。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公司 30.012 30.050 29.931-30.040 30.040 5.99 4.39

元太外汇经纪公司 30.002 30.036 29.935-30.002 29.979 2.74 2.80

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