路透调查：印度卢比和菲律宾披索等东南亚货币的空仓创五年来最高

菲律宾披索 的空头仓位也升至2008年11月以来最高。

调查还显示，泰铢 看空人气创去年2月路透调查纳入该货币以来最强。泰铢周三触及三年低位，因资本外流及进口商有美元需求。

台币 空仓创5月末以来最高。

在新兴亚币的整体疲态中，韩国韩元的人气自7月初以来首次转为看空。

而形成对比的是，中国人民币 的多头仓位升至6月初以来最高。

该路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

8月29日 -0.91 0.07 0.78 2.00 0.39 1.95 1.55 1.07 1.35

8月15日 -0.78 -0.14 0.27 1.22 0.05 1.50 1.24 0.55 0.53

8月 1日 -0.38 -0.42 0.50 1.55 0.24 0.99 1.24 0.36 0.50

7月18日 -0.61 -0.33 0.19 1.44 0.01 1.01 0.67 0.48 0.21

7月 4日 -0.32 0.04 0.48 1.12 0.26 0.94 0.53 0.31 0.41

6月20日 -0.84 0.51 0.69 1.39 0.25 1.66 0.90 0.61 0.70

6月 6日 -1.34 0.10 0.28 1.35 0.30 1.19 0.77 -0.17 0.69