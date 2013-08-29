金属期市：伦铜跌至两周低点，因美元走升

0713GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7248.00 -42.00 -0.58 -8.59

上海期铜 52370 -340 -0.65 -9.21

COMEX期铜 3.30 -0.01 -0.18 --

LME期铝 1854.00 -10.50 -0.56 -10.48

上海期铝 14350 -90 -0.62 -6.48

LME期锌 1944.75 -13.25 -0.68 -5.75

上海期锌 14965 -580 -3.73 -3.73

LME期镍 14175.00 0.00 +0.00 -17.37

LME期铅 2200.00 -13.00 -0.59 -5.98

上海期铅 14780.00 -95.00 -0.64 -3.08

LME期锡 21575.00 -75.00 -0.35 -7.80

LME/上海套利价差^ -585

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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