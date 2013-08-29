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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 16:29 BJT

印尼经济：央行预计第三季经常帐赤字与GDP之比将缩窄

路透雅加达8月29日 - 印尼央行表示，预计第三季经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比将降至3.4%，第二季为4.4%。

央行还称，已经与日本央行签订规模为120亿美元的新双边货币互换协议，本月底生效。

央行同时表示，指标利率与当前卢比走软以及可能存在输入型通胀的情况相符。另外预估了2013年经济增长率处在5.8-6.2%目标区间的低端。 (完) (编译 王翔琼；审校 沈以文)
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