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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 18:34 BJT

中港股业绩：平安保险中期净利为197亿元人民币，同比增长28.3%

路透香港8月29日 - 中国第二大寿险商--中国平安保险 周四公布，今年上半年净利同比增长28.3%。

平保的业绩公告显示，2013年1-6月净利为179.10亿元人民币，去年同期则为139.59亿元；期内每股盈利2.26元。

该公司表示，上半年全球经济仍错综复杂，但已有好转，国内经济总体运行平稳。平安寿险业务平稳健康增长，产险业务品质保持良好，养老险年金业务行业领先，险资净投资收益率创三年新高。

平保主要从事寿险、产险和银行业务，旗下平安银行 此前公布，今年上半年净利同比上升11%，至75.3亿元。

业绩公布前，平保H股收升1.22%，报53.85港元；其A股升0.24%，报33.77元人民币。（完）

欲浏览于上海交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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