中港股业绩：平安保险中期净利为197亿元人民币，同比增长28.3%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港8月29日 - 中国第二大寿险商--中国平安保险 周四公布，今年上半年净利同比增长28.3%。
平保的业绩公告显示，2013年1-6月净利为179.10亿元人民币，去年同期则为139.59亿元；期内每股盈利2.26元。
该公司表示，上半年全球经济仍错综复杂，但已有好转，国内经济总体运行平稳。平安寿险业务平稳健康增长，产险业务品质保持良好，养老险年金业务行业领先，险资净投资收益率创三年新高。
平保主要从事寿险、产险和银行业务，旗下平安银行 此前公布，今年上半年净利同比上升11%，至75.3亿元。
业绩公布前，平保H股收升1.22%，报53.85港元；其A股升0.24%，报33.77元人民币。（完）
欲浏览于上海交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。