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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 16:12 BJT

香港股市：追随区域市场走势反弹，招商局国际受财报提振股价跳涨

路透香港8月29日 - 香港股市周四从多周低点反弹，追随区域市场涨势。美国可能马上带头对叙利亚发动袭击的忧虑有所消退；而部分企业则公布利好的财报。

恒生指数 收高0.8%至21,704.78点。恒生国企指数 涨0.9%。

招商局国际 跳涨9.7%至近三个月高点，此前该公司公布中期净利增长10.2%。(完)
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