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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 16:07 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月29日

路透香港8月29日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.78901人民币
HKDCNY=R)
  公司名      A股代码        B股代码     A股股价(  B股股价  A/B股比
                                           元)     (港元)     价
  万科                                       9.48    14.20     0.85
                                                            
  深物业                                     8.88     7.26     1.55
                                                            
  南玻                                       8.70     6.09     1.81
                                                            
  深康佳                                     3.44     2.63     1.66
                                                            
  ST中华                                     4.19     1.56     3.40
                                                            
  ST中冠                                    10.08     5.05     2.53
                                                            
  深深宝                                     9.10     6.04     1.91
                                                            
  深华发                                     6.67     3.64     2.32
                                                            
  深赤湾                                    12.83    12.80     1.27
                                                            
  招商地                                    28.20    24.31     1.47
 产                                                         
  特力                                       6.61     4.22     1.99
                                                            
  飞亚达                                     7.41     6.31     1.49
                                                            
  一致药                                    38.60    32.27     1.52
 业                                                         
  深深房                                     3.74     2.93     1.62
                                                            
  ST盛润                                     6.52     5.40     1.53
                                                            
  深南电                                     4.09     2.67     1.94
                                                            
  深纺织                                     7.95     5.64     1.79
                                                            
  方大集                                     5.83     3.04     2.43
 团                                                         
  深国商                                    24.89    12.78     2.47
                                                            
  深赛格                                     4.78     2.81     2.16
                                                            
  宝石                                      16.95    10.20     2.11
                                                            
  小天鹅                                     7.84     7.89     1.26
                                                            
  粤高速                                     2.86     2.59     1.40
                                                            
  晨鸣纸                                     4.16     3.73     1.41
 业                                                         
  ST珠江                                     3.39     2.52     1.70
                                                            
  丽珠                                      39.49    37.16     1.35
                                                            
  美菱电                                     3.63     3.86     1.19
 器                                                         
  大冷股                                     7.92     5.96     1.68
 份                                                         
  粤电力                                     4.78     4.31     1.41
                                                            
  佛山照                                     6.43     5.55     1.47
 明                                                         
  江铃汽                                    16.00    20.55     0.99
 车                                                         
  沙隆达                                     9.82     5.22     2.38
                                                            
  苏常柴                                     5.88     4.41     1.69
                                                            
  威孚高                                    21.73    19.69     1.40
 科                                                         
  古井贡                                    22.50    17.40     1.64
 酒                                                         
  ST东海                                     5.26     4.43     1.50
                                                            
  长安汽                                    10.12     9.71     1.32
 车                                                         
  京东方                                     2.13     1.86     1.45
                                                            
  鲁泰                                       8.18     9.13     1.14
                                                            
  本钢板                                     2.80     2.48     1.43
 材                                                         
  张裕                                      31.35    24.10     1.65
                                                            
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 李珊珊; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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