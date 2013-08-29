版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 16:25 BJT

印度股市：NSE股指涨逾2%，此前央行向国有油企提供美元

路透孟买8月29日 - 印度NSE股指 周四涨逾2%且卢比 反弹，此前印度央行向国有石油企业提供美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐