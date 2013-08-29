中港个股：中国国航将进一步控制成本，料下半年燃油供需平稳

路透香港8月29日 - 中国最大航空公司--中国国际航空股份有限公司 周四表示，受市场波动及供需变化的影响，航空油料价格会因此而波动，集团会多方面控制相关成本，料下半年燃油供需将会表现平稳。

中国国航副总裁兼财务总监樊澄在中期业绩发布会上指出，上半年燃油成本较去年同期下降8.09%，主要是受内地营业税改增值税的影响(还原后燃油成本略有增加)。他又认为，近期叙利亚局势推高了燃油价格，只属于突发事件，长期来説不会对航运及油价造成影响，预计下半年剔除投机因素后，燃油将处于供需平衡的状态。

“我们会进行航油的套期保值以控制燃油成本，并会换走低效能飞机。”他说。

中国国航并称，现在欧洲经济信心增强，加上美国经济有复苏的迹象，所以北美是集团长线关注的市场，预计下半年国内及国际航运票价下降幅度将收窄，客座率将会提升。

国航商委结算部总经理高利华表示，“现时该区域的运力基数比较低，下半年会计划将其整体运力增加40%，并研究增加在美国航点的新航线。”

中国国航稍早公布，中期纯利为11.45亿元人民币(约14亿港元)，增长9.85%，不派中期息。期内营业总额460.19亿元，按年下跌2.04%；当中客运收入407.36亿元，同比下跌1.68%，货运收入37.29亿元，按年减少2.93%，集团预料下半年是货运旺季，收入将会比上半年好。