欧洲个股：苏黎世保险董事长Ackermann因首席财务官自杀一事辞职

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透苏黎世8月29日 - 苏黎世保险 董事长Josef Ackermann周四就首席财务官Pierrer Wauthier自杀一事辞职，加剧公司高层动荡。Ackermann曾任德意志银行 执行长。
Ackermann表示，Pierre Wauthier的家人认为，他应该为这起自杀事件负一定责任。Pierre Wauthier为这家欧洲第三大保险集团工作了17年。
苏黎世保险称，副董事长Tom de Swaan将接任代理董事长。
该公司高层在过去12个月人事变动剧烈：前普通险主管Mario Greco于2012年中离职，在意大利保险商Generali 担任主管。两周之前，寿险部主管Kevin Hogan离开，加入美国国际集团(AIG) 主管消费保险业务。
“在已经失去全球寿险部主管Mario Greco，以及意外失去首席财务官Pierre Wauthier后，董事长的离职将带来更多不确定性，”Helvea分析师Daniel Bischof表示。他给予该公司股票买入评级，目标价为265瑞郎。(完) (编译 王翔琼；; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。