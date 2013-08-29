欧洲个股：苏黎世保险董事长Ackermann因首席财务官自杀一事辞职

路透苏黎世8月29日 - 苏黎世保险 董事长Josef Ackermann周四就首席财务官Pierrer Wauthier自杀一事辞职，加剧公司高层动荡。Ackermann曾任德意志银行 执行长。

Ackermann表示，Pierre Wauthier的家人认为，他应该为这起自杀事件负一定责任。Pierre Wauthier为这家欧洲第三大保险集团工作了17年。

苏黎世保险称，副董事长Tom de Swaan将接任代理董事长。

该公司高层在过去12个月人事变动剧烈：前普通险主管Mario Greco于2012年中离职，在意大利保险商Generali 担任主管。两周之前，寿险部主管Kevin Hogan离开，加入美国国际集团(AIG) 主管消费保险业务。

“在已经失去全球寿险部主管Mario Greco，以及意外失去首席财务官Pierre Wauthier后，董事长的离职将带来更多不确定性，”Helvea分析师Daniel Bischof表示。他给予该公司股票买入评级，目标价为265瑞郎。(完) (编译 王翔琼；; 审校 隋芬)