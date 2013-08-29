全球矿业：中国五矿资源称在收购方面愿意展开合作

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透墨尔本8月29日 - 中国矿企五矿资源 行政总裁Andrew Michelmore周四说，该公司在寻求成长之际愿意同其它企业展开合作，但他拒绝表态是否在考虑入股嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 在秘鲁的50亿美元Las Bambas铜矿项目。
不过Michelmore明确表示，秘鲁是该公司寻求收购铜矿的合适地点，并重申该公司找寻的是10-40亿美元之间的投资机会。
“我们关注全世界具有最优质矿场的地区，关注非洲铜矿带，我们在那里买下了Kinsevere业务，同时我们还关注北美和南美洲西海岸这条地带，”他说。“所以我们会继续在那里找寻机会。”
“我们认为公司还没有大到甚么事都可以只靠自己的程度。与别人合作仍然是有益的，从成长的角度而言，我们当然乐于合作。”Michelmore在电话会议上对分析师和记者说。此前该公司公布半年度获利下滑75%。
他说该公司所寻找的合作对象，应该可以带来经营、行销及技术方面的经验，或者能提供财务支持。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。