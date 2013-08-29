全球矿业：中国五矿资源称在收购方面愿意展开合作

路透墨尔本8月29日 - 中国矿企五矿资源 行政总裁Andrew Michelmore周四说，该公司在寻求成长之际愿意同其它企业展开合作，但他拒绝表态是否在考虑入股嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 在秘鲁的50亿美元Las Bambas铜矿项目。

不过Michelmore明确表示，秘鲁是该公司寻求收购铜矿的合适地点，并重申该公司找寻的是10-40亿美元之间的投资机会。

“我们关注全世界具有最优质矿场的地区，关注非洲铜矿带，我们在那里买下了Kinsevere业务，同时我们还关注北美和南美洲西海岸这条地带，”他说。“所以我们会继续在那里找寻机会。”

“我们认为公司还没有大到甚么事都可以只靠自己的程度。与别人合作仍然是有益的，从成长的角度而言，我们当然乐于合作。”Michelmore在电话会议上对分析师和记者说。此前该公司公布半年度获利下滑75%。