CNH市场动态：即期汇价清淡交投中小跌，地缘政治紧张引发美元买盘

路透香港8月29日 - 香港离岸人民币即期汇价 周四小幅贬值，国际局势紧张带动的美元避险买盘，令离岸汇价随中间价下跌，但观望情绪中市况清淡。

银行人士指出，除了地缘政治因素外，今年以来人民币累计升幅已近2%，在出现强烈讯号指出人民币会进一步升值前，交易员多半宁愿先退场。

“叙利亚可能会有空袭，市场有些避险情绪。”一中资行人士说，“今年人民币也涨得很多了，美国9月又可能减少买债，美元相对有支持。”

本地时间下午5:58时，离岸人民币 报6.1182，较上日尾盘的6.1162续贬，盘中区间在6.1156-6.1188。

投资人忧心欧美强国可能对叙利亚发动军事攻击，因而买进美元避险。美国总统奥巴马周三解释了对叙利亚采取有限度军事打击，以回应上周叙利亚政府使用化学武器对大马士革郊区进行的袭击事件，尽管奥巴马面临英国盟国及美国议员的新阻挠，他们的阻挠可能将推迟行动。

银行人士预期，近期缺乏交投诱因，预料离岸汇价将守在6.1100-6.1300间。至9月将会观察季末的流动性，一旦境内利率走升，可能会激发人民币买盘，支撑汇价。

动荡的新兴市场也出现一些喘息的空间，为了力抗“走资”潮，印度及印尼央行今日双双祭出防御措施,印尼央行今日上调指标利率及隔夜存款利率各50个基点，以稳定卢比汇率。印度央行向油企直接提供美元，缓解了印度卢比的压力，令印度卢比自纪录低点反弹。 (完)

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