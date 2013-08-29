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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 16:40 BJT

台湾央行：共发行3,929.4亿台币存单，存单余额增2.1亿

路透台北8月29日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,929.4亿台币存单。若相较存单到期金额3,927.3亿，存单发行余额增2.1亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,905.40

91天期 0.93 16.00

182天期 1.05 8.00

央行上日共发行1,610亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,344.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为76亿台币，累计超额准备为1,058亿，加计前期1%的超额准备为2,433亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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