道格拉斯与泽塔-琼斯分居--报导

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约8月28日 - 美国《人物》杂志周三报导称，好莱坞影星迈克尔·道格拉斯与凯瑟琳·泽塔-琼斯已分居，两人近13年的婚姻可能结束。泽塔-琼斯的发言人确认了分居报导。
“凯瑟琳和迈克尔决定分开一段时间，考虑他们的婚姻，”泽塔-琼斯的发言人在向路透提供的声明中称，并表示她不会进一步置评。
《人物》杂志称，两人近几个月分开度假，参加红毯活动时也不带着对方，看似已分居。
报导引述了夫妇两人的两位密友，其中一位称：“他们决定分开一段时间。”报导称，两人都没有提交离婚申请或准备合法分居。
道格拉斯的纽约办公室对该报导没有置评。
道格拉斯现年68岁，泽塔-琼斯现年43岁，他们都获得过奥斯卡奖。两人2000年结婚，育有两个孩子。两人近几年都面临健康问题。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。