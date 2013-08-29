中股业绩：上汽集团上半年净利达114.66亿元，同比增长6.3%

中报称，今年1-6月旗下各家企业共实现汽车销售257.35万辆，同比增长15.3%；国内市场占有率比去年底提高0.6个百分点，达到23.2%.

上汽集团并预计，全年中国汽车销量不低于2,100万辆，同比增长不低于8%；其中乘用车1,600万辆，同比增长约12%。这较中国汽车工业协会年初提出的有关全年汽车销量增长约7%的预估略高。