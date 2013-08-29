中股业绩：上汽集团上半年净利达114.66亿元，同比增长6.3%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海8月29日 - 中国最大的汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周四公布，上半年实现净利润114.66亿元人民币，同比增长6.33%。
中报显示，该公司上半年实现营业收入2,794.25亿元，同比增长19.33%；每股收益1.04元。
中报称，今年1-6月旗下各家企业共实现汽车销售257.35万辆，同比增长15.3%；国内市场占有率比去年底提高0.6个百分点，达到23.2%.
上汽集团并预计，全年中国汽车销量不低于2,100万辆，同比增长不低于8%；其中乘用车1,600万辆，同比增长约12%。这较中国汽车工业协会年初提出的有关全年汽车销量增长约7%的预估略高。
上汽集团指出，要确保全年整车销量跨越新台阶；坚持稳中求好，确保全年经营质量和效益有新提高。下半年主要工作包括，主要合资整车企业要全力开拓新市场，而自主品牌乘用车分公司抓好市场开拓的同时，不断增强研发能力，全面启动战略优化工作。
在海外经营方面，上汽将形成集团整体合力，重点支持泰国项目建设，并为后续市场开拓做好充分准备。
上汽集团周四收报13.27元，跌1.41%。过去一个月累计则涨9.3%。（完）
欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。