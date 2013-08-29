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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 17:21 BJT

中股业绩：上汽集团上半年净利达114.66亿元，同比增长6.3%

路透上海8月29日 - 中国最大的汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周四公布，上半年实现净利润114.66亿元人民币，同比增长6.33%。

中报显示，该公司上半年实现营业收入2,794.25亿元，同比增长19.33%；每股收益1.04元。

中报称，今年1-6月旗下各家企业共实现汽车销售257.35万辆，同比增长15.3%；国内市场占有率比去年底提高0.6个百分点，达到23.2%.

上汽集团并预计，全年中国汽车销量不低于2,100万辆，同比增长不低于8%；其中乘用车1,600万辆，同比增长约12%。这较中国汽车工业协会年初提出的有关全年汽车销量增长约7%的预估略高。

上汽集团指出，要确保全年整车销量跨越新台阶；坚持稳中求好，确保全年经营质量和效益有新提高。下半年主要工作包括，主要合资整车企业要全力开拓新市场，而自主品牌乘用车分公司抓好市场开拓的同时，不断增强研发能力，全面启动战略优化工作。

在海外经营方面，上汽将形成集团整体合力，重点支持泰国项目建设，并为后续市场开拓做好充分准备。

上汽集团周四收报13.27元，跌1.41%。过去一个月累计则涨9.3%。（完）

欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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