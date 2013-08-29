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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 16:58 BJT

中国汇市：人民币近收平续在6.12元关口盘踞，成交萎缩至不足百亿美元

(新增收盘报价)
    * 人民币即期近收平
    * 继续在6.12元上方盘踞
    * 方向不明，市场和银行保持高度谨慎

    路透北京8月29日 - 人民币兑美元即期 周四近收平盘，继续在6.12元上方盘
踞，成交萎缩至不足百亿美元。中间价微开低，保持平稳。交易人士认为，在内外部都缺乏
指引的情况下，市况审慎。
    
    今日即期多数时间保持平稳，午盘稍升值对6.12元关口做出测试，但很即回落。全天波
动区间仅有22个点子，成交额也萎缩至95.71亿美元，而上周二时即期成交额曾创单日217亿
美元的两个半月高点。
    
    上海一外资行交易员说，从前期市况总结，市场认为人民币在升破6.12元时央行会通过
中资大行进行干预，这种风险让客盘结购汇需求都不敢贸然行动，令价格波动变得极窄。客
盘表现缺乏方向也进一步提高了银行自营盘的难度，因此整体市场交投活动都呈现降温。
    
    “突破6.12元需要外围出现新的动向，或者中间价给出方向。”她表示，央行可能有意
让汇率在6.12元停留一段时间。
        
    东京汇市避险货币日圆兑美元周三触及两周高点，上日录得两个多月来最大单日涨幅，
因地缘局势紧张使投资者避险。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1205        6.1202    0.00%
                  中间价               6.1690        6.1667    -0.04%
            成交额                     96亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.80% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        22         6.1198    6.1220
            2013年来即期升贬值幅度      1.79%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       935                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:48            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2420/60      6.2410       
                     CNH即期          6.1176/82      6.1156       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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