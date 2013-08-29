中国汇市：人民币近收平续在6.12元关口盘踞，成交萎缩至不足百亿美元

(新增收盘报价) * 人民币即期近收平 * 继续在6.12元上方盘踞 * 方向不明，市场和银行保持高度谨慎 路透北京8月29日 - 人民币兑美元即期 周四近收平盘，继续在6.12元上方盘 踞，成交萎缩至不足百亿美元。中间价微开低，保持平稳。交易人士认为，在内外部都缺乏 指引的情况下，市况审慎。 今日即期多数时间保持平稳，午盘稍升值对6.12元关口做出测试，但很即回落。全天波 动区间仅有22个点子，成交额也萎缩至95.71亿美元，而上周二时即期成交额曾创单日217亿 美元的两个半月高点。 上海一外资行交易员说，从前期市况总结，市场认为人民币在升破6.12元时央行会通过 中资大行进行干预，这种风险让客盘结购汇需求都不敢贸然行动，令价格波动变得极窄。客 盘表现缺乏方向也进一步提高了银行自营盘的难度，因此整体市场交投活动都呈现降温。 “突破6.12元需要外围出现新的动向，或者中间价给出方向。”她表示，央行可能有意 让汇率在6.12元停留一段时间。 东京汇市避险货币日圆兑美元周三触及两周高点，上日录得两个多月来最大单日涨幅， 因地缘局势紧张使投资者避险。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1205 6.1202 0.00% 中间价 6.1690 6.1667 -0.04% 成交额 96亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 22 6.1198 6.1220 2013年来即期升贬值幅度 1.79% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 935 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日 1年期NDF 6.2420/60 6.2410 CNH即期 6.1176/82 6.1156 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)