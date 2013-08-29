香港个股：广州富力地产拟在中国发行至多60亿元境内公司债

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港8月29日 - 中国房地产商--广州富力地产 周四称，拟在中国发行本金额不超过60亿元人民币的境内公司债，以补充营运资金、取代部份银行借贷及优化公司财务结构。
富力地产的声明称，建议发行的境内公司债期限为5-10年，不会优先配售给现有股东；在满足上市条件的前提下，将会申请将该债券在境内证券交易场所上市。
这项建议须获得股东以特别决议案批准方可实施，亦须获得中国证监会核准。
于6月底，富力地产的净负债比率为100.9%，上半年平均银行借款利率为6.6%。
富力地产今天收高2.04%，报12.02港元，过去一个月升4%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。