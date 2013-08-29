香港个股：广州富力地产拟在中国发行至多60亿元境内公司债

路透香港8月29日 - 中国房地产商--广州富力地产 周四称，拟在中国发行本金额不超过60亿元人民币的境内公司债，以补充营运资金、取代部份银行借贷及优化公司财务结构。

富力地产的声明称，建议发行的境内公司债期限为5-10年，不会优先配售给现有股东；在满足上市条件的前提下，将会申请将该债券在境内证券交易场所上市。

这项建议须获得股东以特别决议案批准方可实施，亦须获得中国证监会核准。

于6月底，富力地产的净负债比率为100.9%，上半年平均银行借款利率为6.6%。

富力地产今天收高2.04%，报12.02港元，过去一个月升4%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)