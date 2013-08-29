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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 17:27 BJT

路透基点：上海市土地储备中心获得33亿元人民币造船基地贷款--RLPC

路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，上海市土地储备中心从三家中资银行获得一笔33亿元人民币四年期融资，用于上海的一块土地开发。

中国国家开发银行上海分行担任牵头行，承贷14.19亿元人民币。中国农业银行上海分行为共同主办行兼代理行，承贷11.55亿元人民币。中国农业发展银行上海分行承贷7.26亿元人民币。

本案目前正在进行合同文本审阅，利率为中国人民银行基准利率的100%，按每半年分期偿还。

消息人士透露，该公司将开发这块土地，用于长兴岛造船基地的二期项目。

根据当地媒体，长兴岛造船基地二期项目将于2015年完工。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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