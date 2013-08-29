路透基点：上海市土地储备中心获得33亿元人民币造船基地贷款--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，上海市土地储备中心从三家中资银行获得一笔33亿元人民币四年期融资，用于上海的一块土地开发。
中国国家开发银行上海分行担任牵头行，承贷14.19亿元人民币。中国农业银行上海分行为共同主办行兼代理行，承贷11.55亿元人民币。中国农业发展银行上海分行承贷7.26亿元人民币。
本案目前正在进行合同文本审阅，利率为中国人民银行基准利率的100%，按每半年分期偿还。
消息人士透露，该公司将开发这块土地，用于长兴岛造船基地的二期项目。
根据当地媒体，长兴岛造船基地二期项目将于2015年完工。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。