更新版 1-中港股业绩：工商银行中期净利符合市场预期，不良贷款下半年不会更快增长

(（新增高管评论）) 路透香港/北京8月29日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行 <1398. HK>今年中期净利同比增长12.3%，符合市场预期。公司高层表示，其不良贷款下半年不会更 快增长。 工行周四公布，2013年上半年净利为1,383.5亿元人民币，根据汤森路透综合五位分析 师预测，工行上半年净利1,358亿元。 “不良贷款下半年虽有压力，但会平缓而不会更快增长，已采取了更多信贷管理和审查 措施。”工行董事长姜建清在分析师会议上说。 工行截止6月末的不良贷款率为0.87%，与一季末0.87%持平，不良贷款余额为817.68亿 元，比上年末增加71.93亿元。6月末，该行的拨备覆盖率达到288.16%。 “ 信贷资产质量的总体稳定和拨备保有的充足成为利润目标实现和盈利增长可持续的 重要基础。”该行并在公告中称。 姜建清表示，该行二季度的不良贷款情况优于一季度。不良贷款主要集中在长三角地区 ，不良率上升了18个bp，小企业不良贷款增加亦较快，不良率增加了70个bp。 工行期内净利息收入2,158.89亿元，同比增长5.8%。净利息收益率为2.57%，净利差为2 .41%，均低于去年同期2.66%和2.48%的水平。手续费及佣金净收入673.82亿元，同比增长23 .0%。 “下一步存款市场化推进，商业银行利差会进一步收窄，有利于进一步转变资产结构， 更多投入到收益更好的小微和个人信贷领域里，到那时，各家银行风险和定价能力将成为关 键。”姜建清说。 截至6月末，工行的资本充足率13.11%，核心一级资本充足率10.48%。 工行行长易会满并表示，在金融创新方面，工行准备开展理财直投业务，信贷资产转让 业务，并将继续扩大资产证券化试点上，理财也会努力参与其中。 以下为四大行今年上半年主要财务指标一览表： 上半年 净利润 增速 净息差 不良率 不良余 资本充足 核心资本充足 （亿元 （% 额 率 率 ） ） 工商银 1,383.5 12.3 2.57 0.87 817.68 13.11 10.48 行 建行银 1,197.1 12.6 2.71 0.99 803.1 13.34 10.66 行 农业银 923.5 14.7 2.74 1.25 866.97 11.81 9.11 行 中国银 807.2 12.9 2.23 0.93 694.67 13.33 10.47 行 （完） 浏览中国工商银行其他新闻，请点选[1398.HK–CMN] 如欲浏览A+H股股价对比表，请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：( here ) (发稿 谢衡/赵红梅; 审校 曾祥进)