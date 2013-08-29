路透基点：信和置业与嘉华国际寻求25亿港元贷款，用于将军澳项目开发

路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，信和置业与嘉华国际正在寻求一笔25亿港元四年期贷款，用于将军澳一幅土地的开发。

该融资预计将以俱乐部贷款的形式完成，有三家银行参与。

消息人士称，包含全部收益的价码料低于200个基点。

贷款估值比率为65%。资金将通过一个特殊目的载体--Jet Union Ltd进行筹措。

信和置业与嘉华国际自从去年10月以来就开始接洽银行，商谈此笔贷款。两家公司当初以约20亿港元购得此幅土地。

今年1月，信和置业、嘉里建设与曼哈顿集团共同获得了一笔64亿港元3.5年期俱乐部贷款，用于支持九肚地产项目的开发，贷款的综合收益为220个基点。（完）