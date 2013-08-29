路透基点：信和置业与嘉华国际寻求25亿港元贷款，用于将军澳项目开发

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，信和置业与嘉华国际正在寻求一笔25亿港元四年期贷款，用于将军澳一幅土地的开发。
该融资预计将以俱乐部贷款的形式完成，有三家银行参与。
消息人士称，包含全部收益的价码料低于200个基点。
贷款估值比率为65%。资金将通过一个特殊目的载体--Jet Union Ltd进行筹措。
信和置业与嘉华国际自从去年10月以来就开始接洽银行，商谈此笔贷款。两家公司当初以约20亿港元购得此幅土地。
今年1月，信和置业、嘉里建设与曼哈顿集团共同获得了一笔64亿港元3.5年期俱乐部贷款，用于支持九肚地产项目的开发，贷款的综合收益为220个基点。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。