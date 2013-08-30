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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 17:05 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，银行业买超6亿台币

路透台北8月30日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       11.50        5.50       +6.00
     票券业        0.00        0.50       -0.50
     证券业        6.50       12.00       -5.50
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