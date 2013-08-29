中国债市：利率互换短端升幅明显，未来流动性担忧致部分机构未雨绸缪

路透上海8月29日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周四继续走升。交易员表示，IRS短端升幅较为明显，虽然月末市场流动性担忧并不大，但是鉴于即将到来的9月流动性干扰因素较多，不少机构开始未雨绸缪买入浮动端，支付固定端。

“继续上行，还是外资的力量，repo1Y到4.14%了，shibor1Y到4.75%，资金面还是相对宽松的，IRS的走势和资金面情况有所背离。”广发银行交易员吴思捷称，感觉并没有特别的理由，七天回购利率上行最多只能解释repo的上行，shibor三个月的基准基本还是持平的。

中国银行间资金面周四继续释放暖意，主要回购利率 中除七天因需求偏多支撑价格略涨外，其他品种均有所回落，其中14天期更是大幅下行约60个基点(bp)，由此其与七天利差迅速收敛至不到10个bp。

“可能是对未来9月资金面的担忧吧，IRS短端上行幅度比较大，但是全天整体交量也不多，offer比较少。”上海另一银行交易员表示，9月面临季末和国庆、中秋的压力，所以有部分机构开始提前入场准备。

中国央行公开市场连续五周净投放，本周规模缩至415亿元人民币。央行通过持续“锁长放短”操作，在平稳月末资金面的同时，亦逐步稳定市场预期；而续做三年央票锁定长期资金，或意在进一步纠正银行体系内部流动性期限错配问题。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1360/4.2440 4.0879/4.1680 4.1480/4.2320 4.2563/4.3420 4.3000/4.5300

上日 4.0960/4.2000 4.0417/4.1177 4.1110/4.1920 4.2220/4.3103 4.2600/4.5333

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变化 +0.0400/+0.0440 +0.0480/+0.0503 +0.0370/+0.0400 +0.0343/+0.0317 +0.0400/-0.0033

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。