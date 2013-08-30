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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 17:04 BJT

台湾债市：102/2期借券成交65.13亿台币，加权平均利率0.0428%

路透台北8月30日 - 台湾柜台买卖中心公布，周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
      期别       成交值    最高利率    最低利率  加权平均利率  可交易余额    上日余额
      102/2       65.13      0.1800      0.0000        0.0428       343.0       337.0
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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