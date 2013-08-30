《台湾金融市场一周展望》美非农数据攸关QE缩减规模，屏息待答案揭晓

* 8月非农就业数字是美联储缩减QE行动的重要依据

* 美股下周或有反弹机会，台股恐一路整理至中秋节

* 台币在央行以物价稳定为前提调控下，难脱盘整走势

* 美债若在2.8%-3.0%间整理，对台债的影响属中性

记者 董永年

路透台北8月30日 - 屏息以待，应该是下周台湾金融市场的主轴。因攸关美联储是否在9月中启动缩减量化宽松(QE)计划的8月非农就业报告，即将在9月6日(周五)揭晓。

不同的预测版本充斥市场。一般预料，若非农就业人数增至20万人，美联储就会在9月18日的货币政策会议后宣布缩减购债规模；若低于15万人，QE缩减时程将递延。至于初期缩减的规模，预估每月将减少100-250亿美元。

“不管非农有没有20万人，9月横竖都会做，华尔街那边的看法是缩减规模200亿美元。”元大宝来投信副总经理刘兴唐称。

他认为，受市场高度预期美联储将缩减QE影响，美国股市已自高点回档四周，下周也许会出现跌深反弹走势，随后一路整理到9月中旬的货币政策会议前。

不过台股由于基本面表现疲弱，电子产业竞争力下滑，而具题材性的传产类股也都涨了一大段。因此刘兴唐认为，大盘加权股价指数 难有明显反弹的空间，指数在8,000点以上压力沉重；惟纵然回档，下方在7,750点附近也有年线的明显支撑。

万宝投顾总经理蔡明彰也认同此一说法，他预估，大盘指数将在7,800-8,100点的区间内，一路震荡到中秋节。

“美国(缩减QE计划)答案揭晓，正好就是中秋。”他说。

路透于8月的一项调查显示，认为美联储9月会议将宣布缩减量化宽松计划的受访者，与认为今年稍晚宣布的受访者，各占一半。

**台币料难脱盘整**

台币兑美元 本周虽面临新兴市场货币上冲下洗的巨幅震荡冲击，但却如老僧入定般地沉稳不变，实质交投区间多在29.930-29.980间来回整理。周五虽因外资汇入略微升破29.930，但动态稳定的走势还是不会改变。

汇银人士指出，相较于印度、印尼等新兴国家因高债务、高赤字以及股汇市因QE热钱涌入而大幅炒高，现今因资本外逃开始承担苦果，台湾经济与金融体质全无上述病症，因此影响幅度微乎其微。

此外，他们认为，台湾央行在汇市持续采取动态稳定的调节作法，令台币仅在既有狭窄的区间内波动。在此情形下，交易盘因无发挥空间仅能退场观望，场上仅剩进、出口商等实质需求，单日成交量难突破10亿美元水准。

“要等到9月中以后才有大幅调整的需求，现在市场跟随意愿不强。”一位本地银行交易主管称。

他认为，当前台币的合理水准，其实应该落在30.200-30.300价位。但央行眼见采取货币贬值的积极型作为已无法刺激出口，遂改采防守型的货币政策以控制物价与通膨。

中央银行常务理事、成功大学副校长何志钦也在本地工商时报撰写专栏表示，台币汇价不宜过度波动，尤其不宜仿效韩国的急速重贬。因为这样的猛药也许可以短暂提升出口动能，但绝对会破坏长期建立的物价稳定优势。

何志钦说，央行采取一项相对合宜的动态均衡调整方式，藉以拉长调整时间，缩短调整幅度，以避免汇率过度而超幅的激烈波动。透过上述策略，也能消弭出口业者的价差优势幻觉，体认短期价差利基并非长期结构优势，进而加速进行产业转型与创新，有效提升整体竞争力。

在此情形下，汇银人士指出，出口商已充分了解央行的想法。既然台币不会剧烈波动，那就锁定在29.980价位以上才卖汇，此让台币实质交投区间难以贬破30.00关卡。

他们认为，下周五美国非农就业数据公布后，台币料将随日圆 、韩元 及人民币 等的变动幅度调整，但因央行负有稳定物价的重责，因此无论升贬值的幅度都将相对有限。

**美10年债动向仍是指标**

在公债交易方面，交易商表示，若非农就业数据表现好，则市场对于宽松政策退出规模的预期将会较大；但若此数据表现不好，则缩减的规模预估较小。

〞只要是(非农)数据普通或稍好，对债市就不利。〞一位证券商交易主管说。

他们认为，目前公债殖利率多随着美债的消息面变动，若是下周美债仍在2.8%-3.0%的区间整理，对台债的影响属于中性。

而新一期的10年期公债102/10期 在发行前交易(when-issued)期间，空方的态度倒也没有太过积极，发行前交易期间殖利率多在1.719-1.754%盘整。交易商认为，由于距离标债时日仍远，多方与空方皆处于相对观望局面，这可能使得下周102/10期公债殖利率仍落于区间盘整格局，估计主要交易区间在1.7-1.75%。

10年期102/10期公债将于9月14日标售，9月18日发行，金额400亿台币，周四开始发行前交易。

至于叙利亚的情势，一证券商交易主管认为，战争若开打，则将引发国际避险资金流入近期相对强势的商品，比如美元、欧元和黄金、石油等。公债市场虽具有避险的好处，倒也不见得能够受惠，因此债市殖利率仍然看升。

不过也有一位证券商交易员则认为，以往战争行情的影响通常是短暂且局部，在事件过后将回归平静。

**资金宽松环境不变**

尽管本周为月底最后一周，但资金情势依旧偏向宽松，台湾银行间短率持稳低位，一周拆款利率区间高位略见下滑压力。展望下周，除了上半周适逢提存期底外，月初整体市场资金水位普遍偏高，预料短率仍将维持在既有低位区间。

银行资金调度人士表示，下周三起将展开新的提存期，银行间在期初倾向负数操作，资金拆借需求将明显降温，银行资金去化管道有限，下周短率料续稳在低位。

“这次月底感觉很平静，下周还是会多钱!”一位银行资金调度人士称。

台湾央行周三代财政部标售182天期国库券，其决标贴现率为0.45%，低于市场预期。此次得标利率较上次标售同天期国库券的0.48%走低3个基点，凸显银行间资金水位仍偏高。