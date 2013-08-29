中国债市：现券弱势震荡，偏空市场气氛中新债供给量仍不小

路透北京8月29日 - 中国银行间债市周四现券弱势震荡。市场人士表示，资金价格并不便宜，下周新债供给量仍不小，市场气氛偏空，中短期债被沽出，推动其收益率上探；国债期货下月初即正式推出，为现券市场提供了新的做空工具。

“资金价格不低，短债利差负得厉害，下周发的债还挺多，天天有，大家一听供给就头疼。”上海一券商交易员称，“投资盘也不进来，都是交易盘短线操作，觉得氛围不对就赶紧抛。”

上海一银行交易员亦表示，市场对9月资金面预期并不乐观，最主要是资金价格仍贵，故现券一有小反弹，沽出盘即现，导致现券收益率在清淡的交投中上探。在政策不明朗的环境中，市场很难明确判断后市，最稳妥的策略就是抛券后观望。

三位了解情况的消息人士周四透露，中国金融期货交易所将于下周五(9月6日)正式推出国债期货。在阔别18年之后，中国金融市场将再添一个重要的利率衍生工具。

剩余期限约2.42年的固息国债130004券最新报价收益率 在3.88%/3.84%，上日尾盘报3.86%/3.83%；剩余期限约9.74年的固息国债130011券最新报价收益率 在4.03%/4.01%，上日尾盘报4.02%/4.00%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.9480 4.3507

上日 3.1013 4.2964

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8527/3.7955 国债参考率报价 3.5900/3.5145 金融债参考率报价 4.3444/4.2811(完)

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