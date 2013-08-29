中国债市：现券弱势震荡，偏空市场气氛中新债供给量仍不小

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京8月29日 - 中国银行间债市周四现券弱势震荡。市场人士表示，资金价格并不便宜，下周新债供给量仍不小，市场气氛偏空，中短期债被沽出，推动其收益率上探；国债期货下月初即正式推出，为现券市场提供了新的做空工具。
“资金价格不低，短债利差负得厉害，下周发的债还挺多，天天有，大家一听供给就头疼。”上海一券商交易员称，“投资盘也不进来，都是交易盘短线操作，觉得氛围不对就赶紧抛。”
上海一银行交易员亦表示，市场对9月资金面预期并不乐观，最主要是资金价格仍贵，故现券一有小反弹，沽出盘即现，导致现券收益率在清淡的交投中上探。在政策不明朗的环境中，市场很难明确判断后市，最稳妥的策略就是抛券后观望。
三位了解情况的消息人士周四透露，中国金融期货交易所将于下周五(9月6日)正式推出国债期货。在阔别18年之后，中国金融市场将再添一个重要的利率衍生工具。
剩余期限约2.42年的固息国债130004券最新报价收益率 在3.88%/3.84%，上日尾盘报3.86%/3.83%；剩余期限约9.74年的固息国债130011券最新报价收益率 在4.03%/4.01%，上日尾盘报4.02%/4.00%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.9480 4.3507
上日 3.1013 4.2964
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8527/3.7955 国债参考率报价 3.5900/3.5145 金融债参考率报价 4.3444/4.2811(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。