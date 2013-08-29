更新版 1-中国货币市场：资金面续暖14天回购利率大跌，但七天略升因需求较盛

(新增收盘报价)

路透北京8月29日 - 中国银行间资金面周四继续释放暖意，主要回购利率 中除七天因需求偏多支撑价格略涨外，其他品种均有所回落，其中14天期更是大幅下行约60个基点(bp)，由此其与七天利差迅速收敛至不到5个bp。

交易员表示，因七天为跨月资金，较其他品种需求更盛，且从明日开始其还可实现跨下个例行准备金清算日，所以预期七天的价格短线内难有大幅走低动力。

“今天钱松，早晨有人减点出隔夜，不过想要七天的还是多。”华南一券商交易员称。

广东一银行交易员确认了早盘的市况。她并指出，8月底并非季末所以下个例行准备金清算日压力并不那么大，但是机构对七天仍存一定需求，以帮助顺利渡过下个月5日，“这样价格也比较难下来。”

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

中国人民银行公开市场周四进行260亿元人民币14天期逆回购操作，利率持平于前次的4.10%；据此计算，央行本周净投放415亿元。

今日银行间市场质押式回购总成交量为4,928.58亿元人民币，较上日的4,966.77亿元变化不大；其中七天品种成交677.18亿元，较上日的731.08亿元进一步走低。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:一天 2.9480 3.1013 -15.33 4,080.66 七天 4.3507 4.2964 +5.43 677.18 14天 4.3852 5.0066 -62.14 57.78 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 3.2050 2.4400 +66.00 1,908.15 七天 3.6200 3.5400 +8.50 227.35 14天 3.8450 4.0000 -15.00 22.08 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0055 3.1360 -13.05 七天 4.4000 4.3000 +10.00 14天 4.3900 5.0000 -61.00 Shibor 其中:隔夜 2.9570 3.0980 -14.10 七天 4.3180 4.2590 +5.90 三个月 4.6580 4.6586 -0.06 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽/曹巍浩; 审校 林高丽/曾祥进)