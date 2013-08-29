重发-更新版 1-中港股业绩：中行上半年净利增12.9%，料下半年净息差持稳或略降

(重发以对齐文末表格) * 上半年净利同比增12.9%，略优于市场预期 * 上半年净息差2.23%，预计下半年持稳或略降 * 高层称利率市场化影响为同业中最小 * 双轮驱动方式应对互联网金融挑战 * 志在成为首批NCD发行人 路透香港8月29日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 上半年 净利润同比增长12.92%，略优于市场预期，净息差亦走升。公司高层表示，面对利率市场化 的变化，中行下半年净息差与上半年比可能持稳或略有下降；但与去年比，一定是上升的。 中行行长李礼辉周四在业绩会上并表示，海外经济在缓慢地复苏，不可能再更坏，所以 海外的净息差应该是回升的。针对利率市场化对银行业的挑战，中行要把更多的资源配置到 中小微企业，以及个人贷款。此外会加大中间业务收入(非利息收入)的占比。 “中国银行作为外汇资产最多的银行，我们的资产与负债以市场化定价的占比，可以 说是全国最高的。所以，利率市场化对中行的影响，应该是同行业中最小的。”他称。 刊登在香港联交所的中行半年报显示，上半年净利为807.2亿元人民币，略优于汤森路 透综合分析师预测中值778亿元。上半年实现净利息收入1,372.88亿元，同比增长10.67%。 截止上半年末，中行净息差(净利息收益率)为2.23%，比上年提高8个基点。其中，中国 内地人民币净息差2.51%，比上年提高12个基点；中国内地外币净息差0.94%，比上年下降17 个基点；境外机构净息差1.25%，比上年提高12个基点。 而对于现在比较热的互联网金融话题，该行副行长王永利亦在同一场合表示，互联网金 融发展很热，发展很快。但由于技术的进步很快，目前也还没有固定的经营模式。“你投入 很多，但很快就被新技术所替代。所以，中行强调亮点，一是关注，二是投入很大，风险很 大。” 据其介绍，中行目前采取“双轮驱动”方式，目前已经成立了一个网络银行办公室和网 络银行小组，相信今年会有一些网络银行的产品推出来。 **志在首批NCD发行人** 王永利并表示，中国银行已经向央行提交了发行NCD的申请。但什么时候批，以及规模 ，要待监管部门批。 “但我们相信，我们肯定是第一批。”他说。 稍早路透独家报道引述超过三位消息人士表示，五家大型国有商业银行已经将发行大额 可转让同业定期存单(NCD)的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。 此外，6月“钱荒”事件仍是各银行业绩会上的热点问题。 对此王永利表示，不管是监管部门还是商业银行自己，都在检讨、修正自己的政策取向 ，如央行不断在做逆回购，而商业银行则普遍加强了流动性的管理。 “中国银行在这个过程中一直高度关注流动性的管理，...中国银行是结售汇里面最大 的一家银行，我们可以通过监控中国银行自己结售汇头寸的走势预测整体的结售汇走势。” 他并称，到目前为止，中行没有出现过因自身的流动性而让央行的大额支付系统到点不能关 门的情况。 而昨天的农业银行 业绩会上，其行长张云则表示，6月当月农行向市场融出 9,400亿元，融入近1,000亿元，差额8,400亿元，起到了大行稳定市场的作用。 中国银行A股周四收平在2.63元；H股则收涨1.55%报3.28港元。 附四大行主要经营业绩表格： 上半年 净利润（亿元 增速（ 净息差 不良率 不良余 资本充足 核心资本充足 人民币） %） （%） （%） 额（亿 率（%） 率（%） 元） 工商银行 1,383.5 12.3 2.57 0.87 817.68 13.11 10.48 建设银行 1,197.1 12.6 2.71 0.99 803.1 13.34 10.66 农业银行 923.5 14.7 2.74 1.25 866.97 11.81 9.11 中国银行 807.2 12.9 2.23 0.93 694.67 13.33 10.47 （完） 浏览中行其他新闻,请点选 如欲浏览A+H股股价对比表,请点选 (发稿 毕晓雯； 撰写 张胜男; 审校 张喜良)