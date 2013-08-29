路透基点：置富产业信托45.67亿港元融资案进入高级银团联贷阶段--RLPC

路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，星展银行及渣打银行正邀请银行参加置富产业信托45.67亿港元融资案的高级银团联贷阶段，该笔融资是为支持置富产业信托收购香港嘉湖银座地产。

这笔贷款分为：A部分的五年期10.663亿港元有担保贷款、B部分的3.5年期23.4亿港元有担保贷款、C部分的11.607亿港元无担保贷款。这三个部份的贷款利率分别是按香港银行同业拆息(Hibor)上浮148个基点、130个基点和170个基点。

混合贷款平均年限为3.85年，承贷5亿港元的银行可获综合收益170基点以及99基点的费用，并获牵头行的头衔。

银行回覆截止期为9月18日。

一如先前的报导，这笔融资由这块新地产和将军澳的都会站作抵押。消息人士称贷款与价值比率将为65%左右。

该地产位于香港新界的天水围，售价为58.49亿港元。

这宗收购交易包括整座嘉湖银座商场，以及其他零售空间、幼稚园、车位、嘉湖山庄及嘉湖银座一期和二期发展项目。

在2012年2月，置富产业信托获得一笔14亿港元三年期贷款，用于支持其收购两家香港零售地产--丽城花园及和富中心。该笔交易由澳新银行、星展银行和渣打银行牵头，最高综合收益为260个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点。(完)