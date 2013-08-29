路透基点：双汇国际计划明日签署40亿美元融资案

路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，中国双汇国际40亿美元收购融资案计划于明日签约。预计最早在下周进入一般联合贷款(general syndication)阶段。

根据此前报导（7月29日新闻），高级联合贷款(senior syndication)阶段已结束，八家银行受邀参与。

承贷的八家银行为：中国银行、东方汇理银行、星展银行、中国工商银行、Natixis、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行和渣打银行。

中国银行负责协调安排，已邀请参与高级联贷的各家银行承贷10亿美元。

中国双汇国际和美国Smithfield Foods在5月29日宣布，双汇将以每股34美元，总计约47亿美元收购后者的全部流通股。此次交易中Smithfield估值为71亿美元左右，含公司净债务。

先前报导称，40亿美元融资将包括三年期25亿美元和五年期15亿美元两笔。三年期贷款中，在第一年和第二年底分别偿还2.5亿美元，余下的20亿美元将在贷款到期时偿还。同样，五年期贷款中将有4亿美元在第四年末偿还，剩余的11亿美元将在到期时偿还。Smithfield的股票将是此次融资案的抵押品。

三年期和五年期贷款的平均期限分别约为2.7和4.7年。三年期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，五年期为Libor加码450个基点。

参与高级联贷的银行从三年期和五年期贷款中获得的综合收益分别为400个和500个基点。费用分别为150个和250个基点。（完）