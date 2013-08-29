中港个股：工商银行预计今年下半年净息差会保持稳定--董事长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京/香港8月29日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行 董事长姜建清周四称，预计该行今年下半年净息差会保持稳定，资产质量风险可控，不会出现向坏的趋势。
在当日举行的工行中期业绩发布会上，工行行长易会满并预计，该行今年全年不良率会大大低于1.2%的年初目标。
“工行不良贷款区域主要集中在长三角及部分东部省份，没有进一步向西部延伸。”他称。
工商银行今年中期净利同比增长12.3%，符合市场预期。该行2013年上半年净利为1,383.5亿元人民币，根据汤森路透综合五位分析师预测，工行上半年净利1,358亿元。
截止6月末的不良贷款率为0.87%，与一季末0.87%持平，不良贷款余额为817.68亿元，比上年末增加71.93亿元。6月末，该行的拨备覆盖率达到288.16%。（完） (发稿 张胜男/赵红梅；撰写 谢衡; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。