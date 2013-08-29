中港个股：工商银行预计今年下半年净息差会保持稳定--董事长

路透北京/香港8月29日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行 董事长姜建清周四称，预计该行今年下半年净息差会保持稳定，资产质量风险可控，不会出现向坏的趋势。

在当日举行的工行中期业绩发布会上，工行行长易会满并预计，该行今年全年不良率会大大低于1.2%的年初目标。

“工行不良贷款区域主要集中在长三角及部分东部省份，没有进一步向西部延伸。”他称。

工商银行今年中期净利同比增长12.3%，符合市场预期。该行2013年上半年净利为1,383.5亿元人民币，根据汤森路透综合五位分析师预测，工行上半年净利1,358亿元。