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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 19:33 BJT

中港个股：工商银行预计今年下半年净息差会保持稳定--董事长

路透北京/香港8月29日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行 董事长姜建清周四称，预计该行今年下半年净息差会保持稳定，资产质量风险可控，不会出现向坏的趋势。

在当日举行的工行中期业绩发布会上，工行行长易会满并预计，该行今年全年不良率会大大低于1.2%的年初目标。

“工行不良贷款区域主要集中在长三角及部分东部省份，没有进一步向西部延伸。”他称。

工商银行今年中期净利同比增长12.3%，符合市场预期。该行2013年上半年净利为1,383.5亿元人民币，根据汤森路透综合五位分析师预测，工行上半年净利1,358亿元。

截止6月末的不良贷款率为0.87%，与一季末0.87%持平，不良贷款余额为817.68亿元，比上年末增加71.93亿元。6月末，该行的拨备覆盖率达到288.16%。（完） (发稿 张胜男/赵红梅；撰写 谢衡; 审校 曾祥进)
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