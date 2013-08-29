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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 18:28 BJT

重发-新兴汇市：印尼卢比在央行升息后小升，印度卢比领涨新兴亚币

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                        98.12      97.65      -0.48     -11.55      86.79
 坡元                       1.2771     1.2750      -0.16      -4.32     1.2219
 台币                       30.012     30.050      +0.13      -2.92     29.136
 韩元                      1112.70    1115.40      +0.24      -3.78    1070.60
 泰铢                        32.19      32.24      +0.16      -4.91      30.61
 菲律宾披索                  44.56      44.70      +0.33      -7.87      41.05
 印尼卢比                 10920.00   10930.00      +0.09     -11.81    9630.00
 印度卢比                    67.33      68.85      +2.26     -18.33      54.99
 马币                       3.3100     3.3345      +0.74      -7.61     3.0580
 人民币                     6.1203     6.1202      -0.00      +1.80     6.2303
 (完)
  
        
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 (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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