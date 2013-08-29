台湾个股：新光金旗下寿险海外投资比重增至近上限，人民币相关资产同比倍增

* 新光金旗下寿险海外投资比重增至42.3%

* 转进美元、人民币及欧元等资产

* 债券认列备供出售占比仅13.2%，利率反弹影响不大

* 最快年底前出售内湖一栋不动产，考虑投资海外不动产

路透台北8月29日 - 台湾主要金融控股公司--新光金控 周四称，子公司新光人寿今年上半年海外投资比重已达42.3%，已接近海外投资上限43%，目前资金流向美元、欧元及人民币等币别资产，至于不动产投资占比将持续维持在9%。

新光金控副总经理徐顺鋆今天在第二季业绩说明会后受访时做出以上表示。同时他也指出，新寿上半年的人民币相关资产已较去年同期倍增至逾700亿台币的额度，去年同期则为200-300亿元。目前海外资金转进美元、人民币及欧元等币别资产，其中流向美元、人民币及欧元的部位分别为692亿台币、99亿台币、30亿台币。

“新寿国内外固定收益仅13.2%放在备供出售，利率反弹的影响有限。”他称。

由于市场预期美国量化宽松(QE)今年或将退场，促使美国指标10年期公债 周三殖利率来到2.771%，台湾10年期公债102/10 周四发行前交易首日，殖利率以1.7340%收市，创下10年公债近五年的收盘高位。

新光金公布资料显示，截至上半年，新寿海内外固定收益部位达9,760.7亿台币，其中无活络市场高达57.8%、其次则为持有至到期占28.4%，这两部分因会计认列的关系不用立即认列投资损益，受利率走扬的影响较低。

徐顺鋆表示，目前公债部位放在持有至到期、公司债则配在无活络市场，对新光是很好的利基，第二季新寿净增715亿台币的债券部位，也是放在持有至到期及无活络市场等两个会计科目项下，第三及第四季将持续将新增保费收入投资在这两块会计分类。

不动产投资部分，他指出，接受主管机关提出内湖房地产集中度过高的建议，最快年底前出售内湖一栋不动产，并已考虑投资美国等地海外不动产，目前正在处理财产税的问题，净收益率要求达4%以上。

总保费收入部分，新寿上半年总保费收入达911亿台币，受到初年度保费衰退影响，总保费较去年同期降低15.6%。

新光金公布新寿上半年可用运资金约1.6兆(万亿)台币，主要资产配置包括台湾股债投资占总投资金额的占比为32.8%，海外股债投资占比为42.3%，不动产投资占比为8.9%，而现金部位则降至3.5%。

至于新寿海内外投资收益表现,徐顺鋆表示,上半年新寿整体投资报酬率为4.14%，其中台湾股债投资报酬率为2.41%、海外股债投资报酬率则为4.87%。

他也指出，今年新光人寿现金股利收入超过65亿台币，大部分将于第三季认列。

新光金控旗下的新寿名列台湾前五大寿险，也是债券市场主要长线投资者。

此外，新光金控旗下新光银行上半年加总OBU及DBU人民币存款共计9.5亿元，可转投资人民币投资商品，收益率至少3%，有助于改善银行净利差。