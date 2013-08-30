台湾货币市场：8月30日及本/下提存期资金预期变化一览表

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透台北8月30日 - 台湾货币市场周五和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期905.15亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期2,785.5亿台币 ：
09/02 2,059.50亿台币
09/03 726.00亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
---------------------------------------------------
(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)6,365.95亿台币 ：
09/04 523.00亿台币
09/05 3,331.10亿台币
09/06 3,580.60亿台币
09/09 4,960.00亿台币
09/10 1,570.50亿台币
09/11 3,637.30亿台币
09/12 3,951.55亿台币
09/13 1,671.50亿台币
09/16 3,267.65亿台币
09/17 1,272.00亿台币
09/18 87.00亿台币
09/19 3,248.10亿台币
09/20 2,393.75亿台币
09/23 2,773.50亿台币
09/24 4,192.00亿台币
09/25 1,618.00亿台币
*09/26 3,958.90亿台币
09/27 60.00亿台币
09/30 75.00亿台币
10/01 55.00亿台币
10/02 122.50亿台币
10/03 17.00亿台币
--公债还本付息566.425亿台币
09/08 95甲6期付息15.9375亿台币
09/09 98甲6期付息11亿台币
09/11 90乙1期付息14.8亿台币
09/12 94甲7期付12.1875亿台币
09/15 93甲8期付18.375亿台币
09/19 92甲7期本金到期400亿台币
09/19 92甲7期付息11亿台币
09/21 96甲6期付息15.4375亿台币
09/21 99甲8期付息9亿台币
09/24 97甲6期付息17亿台币
09/24 101甲9期付息8.4375亿台币
09/28 89甲3期付息24.5亿台币
09/30 100甲9期付息8.75亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--9/04: 发行财102-11期国库券，273天期，金额300亿台币，3日标售。
--9/18:发行102/10期的10年期公债，金额400亿台币，14日标售。
--央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。