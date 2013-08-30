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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：8月30日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北8月30日 - 台湾货币市场周五和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期905.15亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

---------------------------------------------------- (本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期2,785.5亿台币 ：

09/02 2,059.50亿台币

09/03 726.00亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

---------------------------------------------------

(下提存期)

宽松因素:

--央行存单到期4兆(万亿)6,365.95亿台币 ：

09/04 523.00亿台币

09/05 3,331.10亿台币

09/06 3,580.60亿台币

09/09 4,960.00亿台币

09/10 1,570.50亿台币

09/11 3,637.30亿台币

09/12 3,951.55亿台币

09/13 1,671.50亿台币

09/16 3,267.65亿台币

09/17 1,272.00亿台币

09/18 87.00亿台币

09/19 3,248.10亿台币

09/20 2,393.75亿台币

09/23 2,773.50亿台币

09/24 4,192.00亿台币

09/25 1,618.00亿台币

*09/26 3,958.90亿台币

09/27 60.00亿台币

09/30 75.00亿台币

10/01 55.00亿台币

10/02 122.50亿台币

10/03 17.00亿台币

--公债还本付息566.425亿台币

09/08 95甲6期付息15.9375亿台币

09/09 98甲6期付息11亿台币

09/11 90乙1期付息14.8亿台币

09/12 94甲7期付12.1875亿台币

09/15 93甲8期付18.375亿台币

09/19 92甲7期本金到期400亿台币

09/19 92甲7期付息11亿台币

09/21 96甲6期付息15.4375亿台币

09/21 99甲8期付息9亿台币

09/24 97甲6期付息17亿台币

09/24 101甲9期付息8.4375亿台币

09/28 89甲3期付息24.5亿台币

09/30 100甲9期付息8.75亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--9/04: 发行财102-11期国库券，273天期，金额300亿台币，3日标售。

--9/18:发行102/10期的10年期公债，金额400亿台币，14日标售。

--央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币。

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注: * 表更新及新增 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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