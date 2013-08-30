路透基点：中国燃气1亿美元七年期贷款案已有11家银行参与

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，已经有11家银行参与中国燃气控股有限公司的1亿美元七年期贷款案。
澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)担任牵头行兼簿记行，各自承贷900万美元。
11家银行当中，5家为牵头行，各自承贷850万美元，它们包括：青空银行、东亚银行、三菱东京日联银行、印度国家银行(SBI)和三井住友银行。
协办行包括：韩国国民银行承贷750万美元，富邦银行香港和友利银行各自承贷700万美元。
最新加入的银行有彰化商业银行、工银亚洲和台中商业银行，各自承贷600万美元。
消息人士称，该案吸引到巨量超额认购，承诺费因此大幅削减。
预计在9月3日签约。
据此前报导，澳新银行和澳洲联邦银行已承销这笔贷款。
该贷款拥有五年的卖权，平均期限为4.25年。
承贷3,000万美元或以上的银行获得主办行头衔，综合收益240个基点，费用119个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行获得安排行头衔，综合收益235个基点，费用97个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行获得高级经理行头衔，综合收益230个基点，费用76个基点。
此贷款是亚洲开发银行融资的一部分，分为A/B两部分。亚洲开发银行将独力提供A部分贷款，这部分贷款由2020年10月到期的美元贷款和2021年1月到期的人民币贷款组成。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
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路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。