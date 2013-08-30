路透基点：中国燃气1亿美元七年期贷款案已有11家银行参与

路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，已经有11家银行参与中国燃气控股有限公司的1亿美元七年期贷款案。

澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)担任牵头行兼簿记行，各自承贷900万美元。

11家银行当中，5家为牵头行，各自承贷850万美元，它们包括：青空银行、东亚银行、三菱东京日联银行、印度国家银行(SBI)和三井住友银行。

协办行包括：韩国国民银行承贷750万美元，富邦银行香港和友利银行各自承贷700万美元。

最新加入的银行有彰化商业银行、工银亚洲和台中商业银行，各自承贷600万美元。

消息人士称，该案吸引到巨量超额认购，承诺费因此大幅削减。

预计在9月3日签约。

据此前报导，澳新银行和澳洲联邦银行已承销这笔贷款。

该贷款拥有五年的卖权，平均期限为4.25年。

承贷3,000万美元或以上的银行获得主办行头衔，综合收益240个基点，费用119个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行获得安排行头衔，综合收益235个基点，费用97个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行获得高级经理行头衔，综合收益230个基点，费用76个基点。

此贷款是亚洲开发银行融资的一部分，分为A/B两部分。亚洲开发银行将独力提供A部分贷款，这部分贷款由2020年10月到期的美元贷款和2021年1月到期的人民币贷款组成。（完）