中国金属：精炼锡产量增幅面临阻力，受印尼低品位锡锭出口禁令影响

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港8月29日 - 由于最大锡出口国印尼更改锡锭出口纯度规定，中国将被迫向马来西亚及伦敦金属交易所(LME)仓库采购低品位锡货供应。
贸易商及冶炼厂消息人士指出，印尼供应减少，料将抑制中国的精炼锡产量增幅，另外，向其他来源寻找原料的动力，可能会支撑LME锡价 。LME锡价今年以来下跌超过7%。
印尼从7月1日起禁止出口纯度低于99.9%的锡锭。这项禁令是政府为了提高产业活动，提振出口价值较高的加工产品，而非原料。
国际锡研究协会(ITRI)中国首席代表崔琳指出，如果印尼严格执行政策，中国产量可能一年减少约6,000吨。她表示，跌幅有可能会更大，但生产商往其他货源采购，会减少一部分跌幅。
印尼企图提升在大宗商品价值链的位置，这项政策仍充满不确定性，因为部份政府人士希望放松金属矿石出口禁令，以支撑印尼卢比及提振经济。
ITRI已调降中国2013年精炼锡产量预估至158,100吨，但仍较去年的152,000吨成长4%；先前产量预估160,000吨。
崔琳表示，产量预估调降主要是因中国国内价格疲软，打击业者生产意愿，但ITRI预估下半年价格上扬，可能刺激增产。
她表示，ITRI尚未将印尼出口禁令的影响反映在2013年预测值，因为仍在评估未来几个月这项禁令是否会彻底到位。
冶炼商消息人士及分析师指出，印尼禁令而导致的精炼锡供应减少，短期内的影响可能不大，因为中国经济降温已使最近几个月需求不振。
云南一家锡产商的主管表示，中国精炼商可能会向马来西亚寻求供应，因为马来西亚和印尼一样，与中国有自由贸易协定。他称，这表示，进口锡不必课征3%的进口关税。
中国对LME金属及马来西亚原料的需求升高，可能会推升亚洲的溢价。这名主管表示，他的公司前几年从印尼进口低品位锡的价格，是比现货LME价格 溢价约250-300美元。(完) (编译 蔡美珍；; 审校 隋芬)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。