马来西亚期市：棕榈油结束六连涨，但需求仍然稳健

路透吉隆坡8月29日 - 周四马来西亚棕榈油期货下跌，因投资者对连续六天的涨势进行获利了结。美国天气炎热可能减少大豆产量的预期，在此前推动了棕榈油市场的升势。

美国中西部天气干燥且降雨不足，引发全球油籽供应紧缩的担忧，在本周将棕榈油推升近3%。马币(林吉特)走软也帮助支撑棕榈油价格。

可供压榨豆油的大豆产量减少，将令棕榈油市场受益，因其可能将需求转至棕榈油。

一外资经纪公司交易员称，“在美国天气、马币疲软和原油价格走强背景下，棕榈油市场已经上涨超过100马币。”原油价格也影响棕榈油需求，因棕榈油可以作为生物柴油的原料。

其还补充称，“但当前棕榈油市场超买，所以应该有修正和获利了结。”

指标11月棕榈油期约 跌1.8%，收报每吨2,437马币(736美元)。盘中交易区间为2,406-2,470马币。

总成交量为45,260口，高于均值35,000口。

但本月出口稳健显示棕榈油需求良好。8月1-25日出口与上月同期相比增长7-8%，因欧洲、中国和印度采购增加。

上述交易员说道，“本月的出口可能比7月高出2-4%”。(完)

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