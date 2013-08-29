马来西亚期市：棕榈油结束六连涨，但需求仍然稳健

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透吉隆坡8月29日 - 周四马来西亚棕榈油期货下跌，因投资者对连续六天的涨势进行获利了结。美国天气炎热可能减少大豆产量的预期，在此前推动了棕榈油市场的升势。
美国中西部天气干燥且降雨不足，引发全球油籽供应紧缩的担忧，在本周将棕榈油推升近3%。马币(林吉特)走软也帮助支撑棕榈油价格。
可供压榨豆油的大豆产量减少，将令棕榈油市场受益，因其可能将需求转至棕榈油。
一外资经纪公司交易员称，“在美国天气、马币疲软和原油价格走强背景下，棕榈油市场已经上涨超过100马币。”原油价格也影响棕榈油需求，因棕榈油可以作为生物柴油的原料。
其还补充称，“但当前棕榈油市场超买，所以应该有修正和获利了结。”
指标11月棕榈油期约 跌1.8%，收报每吨2,437马币(736美元)。盘中交易区间为2,406-2,470马币。
总成交量为45,260口，高于均值35,000口。
但本月出口稳健显示棕榈油需求良好。8月1-25日出口与上月同期相比增长7-8%，因欧洲、中国和印度采购增加。
上述交易员说道，“本月的出口可能比7月高出2-4%”。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 郑茵)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。