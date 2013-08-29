重温稿-中国个股：东电B吸收合并方案获批，有望首尝B股转A股胜果

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海8月29日 - 浙江东南发电股份有限公司 B股转A股方案周四获得中国证监会批准，这将是国内第一家有望实现B股转A股的B股公司。其最终成功转股，将给逾10家纯B股公司带来示范效应。
中国证监会公告显示，东电B控股股东--浙能电力拟向除自身外的其他股东发行A股股票，并以换股方式吸收合并上市公司计划，已获中国证监会批准。
此前公布的具体方案是：东南发电换股价格为0.779美元/股(4.90元人民币/股)；浙能电力发行价格为5.53元，东电B股东的换股比例为0.886。浙能电力因本次吸收合并将额外发行约10.7亿A股。同时第三方机构将按0.580美元/股的价格，向除浙能电力外的股东提供现金选择权。
合并完成后，存续公司为浙能电力，其A股在上海证交所上市。此次吸收合并交易中，双方财务顾问分别为中金公司和摩根士丹利华鑫证券.
两市102家B股公司中，有15家纯B股公司，其余87家同时拥有A股和B股。
东电B自上周四起停牌，等待中国证监会审批其吸收合并事项，上一交易日收报0.795美元。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。