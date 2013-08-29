重温稿-中国个股：东电B吸收合并方案获批，有望首尝B股转A股胜果

路透上海8月29日 - 浙江东南发电股份有限公司 B股转A股方案周四获得中国证监会批准，这将是国内第一家有望实现B股转A股的B股公司。其最终成功转股，将给逾10家纯B股公司带来示范效应。

中国证监会公告显示，东电B控股股东--浙能电力拟向除自身外的其他股东发行A股股票，并以换股方式吸收合并上市公司计划，已获中国证监会批准。

此前公布的具体方案是：东南发电换股价格为0.779美元/股(4.90元人民币/股)；浙能电力发行价格为5.53元，东电B股东的换股比例为0.886。浙能电力因本次吸收合并将额外发行约10.7亿A股。同时第三方机构将按0.580美元/股的价格，向除浙能电力外的股东提供现金选择权。

合并完成后，存续公司为浙能电力，其A股在上海证交所上市。此次吸收合并交易中，双方财务顾问分别为中金公司和摩根士丹利华鑫证券.

两市102家B股公司中，有15家纯B股公司，其余87家同时拥有A股和B股。